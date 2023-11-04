Ромів з України до відпочинкового комплексу «Гірський притулок Конінкі» у селі Поремба Велика привозить місцевий бізнесмен

У селі Поремба Велика, що за 50 км від Кракова, розгорівся скандал через місцевого бізнесмена, який перетворив свій пансіонат на притулок для біженців ромської національності з України. Таке сусідство не подобається місцевим мешканцям, які зареєстрували петицію з вимогою припинити фінансування біженців і таким чином домогтися їх виселення.

Як пише популярна польська Gazeta Wyborcza, ромів з України до відпочинкового комплексу «Гірський притулок Конінкі» у селі Поремба Велика привозить бізнесмен з неоднозначною репутацією, власник комплексу Юзеф Пасек [Józef Pasek].

«У попередні роки чоловік “прославився” незаконними будівельними роботами та скиданням відходів у гірський струмок. Минулого року він зайнявся допомогою біженцям з України. За словами мешканців села, вже багато місяців він збирає під своїм дах виключно ромів. Мешканці все більше нервують через їхню присутність», – пише Gazeta Wyborcza.

Місцеві мешканці розповідають, що роми без дозволу заходять на їхні подвір’я, дивляться, чи є хтось дома, а одного вечора вони напали на 11-річного хлопчика, кидали у нього камінням, але йому вдалось втекти.

Селяни зареєстрували петицію з вимогою до влади ґміни, повіту і воєводства припинити фінансування біженців з України. У петиції мешканці звертають увагу переважно не на поведінку біженців, а на те, як працює підприємець. За словами місцевих жителів, він використовує чинні в Польщі закони для власного збагачення.

«Процедура полягає в розміщенні оголошення в соціальних мережах. В оголошенні [підприємець] обіцяє всіляке сприяння в отриманні соціальних виплат, безкоштовному проживанні та облаштуванні в Польщі. В результаті таких дій громадяни України, які ніколи не планували виїжджати з країни, стають біженцями. Єдиною мотивацією власника центру є фінансовий аспект за рахунок мешканців та їхньої безпеки», – цитує петицію газета.

Автор петиції Мацей Сенфт [Maciej Senft] вважає, що біженці, які прибувають до Поремби Великої – це насправді «економічні мігранти переважно із Закарпаття».

«Цей підприємець фактично займається продукуванням біженців. Це переважно приїжджі із Закарпаття, де немає війни. Він обіцяє їм золоті гори, оформляє документи і приймає їх, беручи за кожного грошову винагороду», – пояснює Сенфт. Чоловік переконаний, що гроші, які отримують роми з України, мають бути призначені, наприклад, для людей з Маріуполя, які втратили все.

Юзеф Пасек каже, що від початку широкомасштабного вторгнення його відпочинковий комплекс прийняв 2200 біженців. Однак місцеві мешканці, яких у селі налічується майже 2500 осіб, переконують, що тільки у цьому році кількість біженців була значно більшою. Вони звертають увагу, що роми з України затримуються у Порембі Великій лише на невеликий час, а потім виїжджають геть. Але навіть, якби вони осіли в селі на триваліший час, то для них просто б не знайшлось роботи.

Отримані журналістами газети документи повітової адміністрації свідчать про те, що з січня 2023 року Юзеф Пасек отримав 4,481 млн злотих на утримання біженців. Згідно з фінансовими записами, ці гроші повинні були потрапити на рахунки біженців, але насправді вони потрапляють до каси підприємств, які їх приймають. Протягом перших трьох місяців громадянин України отримує в Польщі 80 злотих на день з Фонду допомоги. Ці кошти йдуть власнику центру на проживання та харчування. Після 120 днів сума зменшується до 40 злотих на день, решту біженець повинен оплатити з власної кишені. Сума, виділена державою, означає, що з січня до початку жовтня в центрі щодня перебувало близько 190 осіб, які отримували допомогу в розмірі 80 злотих.

Газета пише, що унаслідок такої схема фінансування біженці через три місяці покидають пансіонат і їдуть в інші країни. Серед найпопулярніших напрямків – Німеччина, Ірландія та Канада. Це підтверджує власник пансіонату Юзеф Пасек.

«Вони їдуть далі, тому що якби Польща допомогла мудро – дала їм вудку, а не тільки рибу, то, можливо, більше їх залишилося б тут. А так вони їдуть далі, за кордон, тому що там у них більше можливостей», – каже Пасек, додаючи, що в середньому 25% усіх біженців покидають його центр вже через місяць після прибуття.

Місцеві мешканці звертають увагу на стан відпочинкового комплексу, де живуть біженці. «Погляньте на цю будівлю. Вона занедбана. Колись це був сучасний санаторій Краківського металургійного заводу імені Леніна, але час тут зупинився ще в комуністичні роки. Сьогодні стандарти набагато вищі, жоден турист не захоче тут ночувати. Біженці – єдиний шанс для цього підприємця заробити гроші», – цитує Gazeta Wyborcza літню мешканку Поремби Великої.

У розмові з журналістами війт ґміни Недзведзя Рафал Руска [Rafał Rusnak] стверджує, що присутність ромських біженців б'є по туристичній цінності села. Існує також екологічна проблема. Підприємець, відомий чиновникам, зокрема, тим, що скидає відходи у потік Горце, має очисні споруди для побутових стоків. Однак станція, яка обслуговує об'єкт, розрахована на 170 осіб. Тим часом, ще в середині жовтня чиновники нарахували у відпочинковому комплексі близько 300 людей.

«Відбувається зловживання законом про біженців. Сьогодні вже не 23 лютого 2022 року. Ми наївні люди, всі ми платники податків. З нетерпінням чекаю урядових постанов, тому що зараз законодавство не пристосоване до поточної ситуації», – заявив Рафал Руснак під час останньої сесії муніципальної ради.