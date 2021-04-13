Державна комісія з питань ТЕБ та НС віднесла Полтавську область до «червоної» карантинної зони. Відповідні обмеження почнуть діяти з четверга, 15 квітня. Про це написав міністр Кабміну Олег Немчінов у вівторок, 13 квітня.

«З 00 години 00 хвилин 15 квітня 2021 р. «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області та застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоний» рівня епідемічної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Таким чином в Україні у «червоній» зоні перебувають такі області:

Київ;

Київська область;

Львівська область;

Житомирська область;

Харківська область;

Запорізька область;

Миколаївська область;

Одеська область;,

Сумська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область;

Полтавська область.

Раніше з «червоної» в «жовту» зону державна комісія з питань ТЕБ та НС перевела Івано-Франківську і Закарпатську області. Крім того, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що найближчим часом послабити карантин можуть в Чернівецькій та Чернігівській областях.