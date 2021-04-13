Полтавську область оголосили «червоною» карантинною зоною
Обмеження почнуть діяти з четверга, 15 квітня
Державна комісія з питань ТЕБ та НС віднесла Полтавську область до «червоної» карантинної зони. Відповідні обмеження почнуть діяти з четверга, 15 квітня. Про це написав міністр Кабміну Олег Немчінов у вівторок, 13 квітня.
«З 00 години 00 хвилин 15 квітня 2021 р. «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Полтавської області та застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоний» рівня епідемічної небезпеки», – йдеться в повідомленні.
Таким чином в Україні у «червоній» зоні перебувають такі області:
- Київ;
- Київська область;
- Львівська область;
- Житомирська область;
- Харківська область;
- Запорізька область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;,
- Сумська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область;
- Полтавська область.
Раніше з «червоної» в «жовту» зону державна комісія з питань ТЕБ та НС перевела Івано-Франківську і Закарпатську області. Крім того, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що найближчим часом послабити карантин можуть в Чернівецькій та Чернігівській областях.