Василь Нагірний 33 роки очолював 73 школу на вул. Дністерській

У віці 67 років помер колишній директор львівської школи №73 Василь Нагірний. Він впродовж 33 років керував навчальним закладом, а влітку 2021 року вийшов на пенсію.

«Василь Дмитрович виховав не одне покоління учнів. Був мудрим керівником, завжди цінував та підтримував свій колектив. Був доброзичливим, співчутливим, турботливим та життєрадісним. Громада міста сумує та співчуває рідним і близьким освітянина», – повідомили в міському управлінні освіти.

Василь Нагірний з 1987 до 2021 року керував школою №73 (вул. Дністерська, 5). Також працював у школах №2 і №14 та в ПТУ №20.