У Конгресі зареєстрували законопроєкт про продовження тимчасового захисту для громадян України до 2029 року

Адміністрація президента Дональда Трампа до 19 жовтня повинна визначити, чи продовжувати тимчасовий захищений статус (TPS) для понад 100 тис. українців, які виїхали до Сполучених Штатів через війну. Одним із можливих сценаріїв є неофіційне відтермінування рішення, яке залишить українців без чіткого розуміння їхнього правового становища. Про це у четвер, 8 жовтня, повідомило Politico.

За інформацією видання, представники обох партій у Конгресі сподіваються, що Вашингтон збереже тимчасовий захист для українців. Водночас частина законодавців вважає альтернативою ситуацію, за якої термін дії статусу завершиться без його офіційного скасування.

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Такий варіант передбачає автоматичне продовження захисту ще на шість місяців. Українці зможуть уникнути негайної депортації, однак питання їхнього права працювати та навчатися у США залишатиметься невизначеним.

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Тим часом деякі політики з жорсткими поглядами на імміграцію закликають адміністрацію Трампа припинити всі програми тимчасового захисту. На тлі критики з боку противників імміграції Білий дім останніми місяцями наголошує на рекордних показниках депортацій.

Як зазначає Politico, проміжний статус для українців може допомогти адміністрації уникнути політичного скандалу через депортацію людей до країни, де тривають бойові дії, напередодні проміжних виборів. Водночас такий сценарій може влаштувати прихильників посилення імміграційної політики.

«Значна негативна політична реакція, яку викликала б спроба адміністрації депортувати українців, є тут головним чинником. Тримати їх у підвішеному стані, як громадян Сальвадору, неправильно, але це може стати найімовірнішим сценарієм для адміністрації», – сказав співрозмовник видання у Конгресі, обізнаний із перебігом обговорень.

На рішення Вашингтона також впливають тривалі проблеми у відносинах між США та Україною. За словами іншого співрозмовника видання, нині адміністрація Трампа не має стимулів робити кроки на користь України, а питання українських біженців залишається частиною ширшого двостороннього порядку денного.

Захисники прав українців і частина американських законодавців натомість наполягають на повноцінному продовженні TPS. Серед їхніх аргументів – можливі економічні втрати для США, якщо українці раптово втратять легальний статус і можливість працювати.

Крім того, у Конгресі зареєстрували двопартійний законопроєкт, який передбачає продовження тимчасового захисту для громадян України до 2029 року.

Нагадаємо, у березні 2026 року Імміграційно-митна служба США депортувала до України 50 громадян — 45 чоловіків і п’ятьох жінок. Спочатку їх доправили до Польщі, звідки під контролем відповідних служб перевезли через кордон в Україну. Більшість чоловіків після повернення потрапили до ТЦК та були мобілізовані.