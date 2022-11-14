Всього у відділенні працюватимуть 62 патрульних поліцейських

У Дубні на Рівненщині відкрили відділення патрульної поліції. Поліцейські вийшли на перші зміни ввечері 13 листопада. Вони патрулюватимуть не лише Дубно, а й дві прилеглі траси міжнародного значення у Дубенському районі.

Як зазначив голова Нацполіції Ігор Клименко, всього у відділенні працюватимуть 62 поліцейських. З них більшість раніше служили у Донецькій та Луганській областях.

«У відділі, який обслуговуватиме район – 42 поліцейських із Донецької та Луганської областей. Їхні підрозділи до останнього дислокувалися там, де зараз тимчасово окуповані ворогом території. Це ті люди, які виводили і вивозили людей похилого віку, хворих із території Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, які втратили не тільки житло, а й місце роботи територіально», – зазначив він.

Патрульні чергуватимуть у місті Дубно та на автодорогах міжнародного значення М-06 «Київ-Чоп» та М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече» у Дубенському районі.

Відділення очолив майор поліції Назар Мулик. Судячи з інформації із відкритих джерел, ще влітку 2022 року він ніс службу у Сарнах.