Олександр Фабіянов раніше працював у чернівецькій патрульній поліції. Його відзначили медаллю «За врятоване життя»

У Кам'янці-Подільському колишній патрульний допоміг зупинити п'яного водія. Олександр Фабіянов, який раніше працював у чернівецькій патрульній поліції, помітив порушника, який зіткнувся з двома авто, і почав його переслідувати. Тим часом супутниця Олександра Фабіянова телефонувала у поліцію. В результаті порушника зупинив піший патруль та члени громадського формування. На п'яного водія склали три адмінпротоколи, йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Про затримання п'яного водія прес-служба поліції Хмельниччини повідомила у четвер, 6 жовтня. У Кам'янці-Подільському 50-річний нетверезий водій автомобіля ЗАЗ Forza після відпочинку в одному із закладів їхав додому, але поблизу Новопланівського мосту зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

Зрозумівши, що накоїв, зловмисник намагався втекти з місця ДТП і поїхав у протилежному напрямку. Але на повороті знову не впорався з керуванням та зіткнувся ще з одним автомобілем Volkswagen. Після цього він продовжив втікати.

«Випадковим свідком події став Олександр Фабіянов, котрий якраз проїжджав повз. Олександр вирішив наздогнати порушника. Його пасажирка паралельно повідомила поліцію. Порушника зупинив піший патруль у складі працівників Кам’янець-Подільського райуправління поліції та членів громадського формування «Міська дружина». Згодом прибув ще автопатруль», – йдеться у повідомленні.

Патрульні склали три адмінпротоколи: за ч. 1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), ст. 124 КУпАП (ДТП без потерпілих) та ст. 122-4 (залишення місця ДТП). Автомобіль порушника наразі перебуває на штрафмайданчику, а самому водієві загрожує 17 тис. грн штрафу.

Додамо, що Олександр Фабіянов раніше працював у патрульній поліції Чернівецької області. У 2016 році в свій вихідний день він врятував молоду дівчину, яка лежала на землі. У дівчини були судоми та йшла кров з рота. Як встановили згодом медики, у неї був розрив шлунка та селезінки через удар в живіт від невідомого хлопця.

Поліцейський надав їй першу допомогу, також він протягом години не давав їй захлинутись кров'ю. Згодом за це президент вручив йому медаль «За врятоване життя».