Понад 80% переселенців, які зараз проживають в Івано-Франківську, намагаються спілкуватися із місцевими мешканцями виключно українською мовою. Разом із тим 65% опитаних спілкуються у побуті двома мовами. Серед франківців 13% опитаних вважають, що існує значна проблема мовного непорозуміння.

Згідно з даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», 20% опитаних переселенців хотіли б залишитися жити в Івано-Франківську або знайти тут роботу, 39% не мають наміру залишатися жити у місті. Разом з тим 51% місцевих мешканців позитивно ставляться до того, що частина переселенців могла б залишитися в Івано-Франківську для постійного проживання та роботи. 43% ставляться до цього нейтрально і лише 5% – негативно.

Відповідно до дослідження, переселенці загалом краще оцінюють ставлення до себе мешканців Івано-Франківська, аніж самі франківчани оцінюють своє ставлення до них. «57% опитаних переселенців говорять, що ставлення місцевих до них дуже позитивне, ще 30% – скоріше позитивне. Своєю чергою, 20% місцевих жителів зазначили, що цілком позитивно ставляться до біженців, 42% – скоріше позитивно, 27% – нейтрально. Лише 3% опитаних франківчан зазначили, що ставляться до переселенців негативно», – йдеться у повідомленні соціологічної групи «Рейтинг».

Попри те, понад 65% опитаних серед переселенців, спілкуються у побуті двома мовами, або лише російською, абсолютна більшість з них (82%) намагаються з місцевими спілкуватися виключно українською (серед російськомовних таких – дві третини).

57% переселенців, які зараз перебувають в Івано-Франківську, не бачать проблеми мовного непорозуміння з місцевими мешканцями. 37% вбачають у цьому незначну проблему, лише 6% – значну. «Натомість серед місцевих 13% вважають, що існує значна проблема мовного непорозуміння з біженцями, 51% вважають цю проблемою незначною, 35% – не бачать у цьому жодної проблеми», – зазначається у дослідженні.

Крім того, 90% опитаних переселенців зазначили, що хотіли б завести знайомства та друзів серед місцевих мешканців Івано-Франківська. З іншого боку не проти знайти друзів серед переселенців висловилися понад 80% франківчан. Не мають такого бажання 16% місцевих мешканців.

P.S. Аудиторією опитування стали мешканці Івано-Франківська та переселенці, які приїхали у місто, від 18 років і старші. Вибірка серед мешканців міста репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 600 респондентів – жителі міста Івано-Франківськ, 400 респондентів – переселенці. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 4,0% – опитування містян, не більше 4,9% – опитування переселенців. Терміни проведення: 16 квітня 2022 року.