У клубі знайшли прихисток вже півсотні біженців, зокрема, з гарячих точок

У приміщенні популярного луцького нічного клубу «Версаль» облаштували центр для біженців. Прихистком встигли скористатись понад півсотні людей, зокрема, з Миколаєва, Сум та Харкова. Біженці можуть розраховувати на місця для сну та гаряче харчування, втім, єдиним мінусом є відсутність душових.

Як повідомили на сторінці Єдиного комунікаційного центру, тимчасовий прихисток для біженців в приміщенні нічного клубу «Версаль» працює безкоштовно. Людей забезпечують комплексним харчуванням, їжу готують у готелі неподалік клубу.

«Ми обладнали 25 спальних місць. Це саме той максимум, який забезпечує комфортне співіснування переселенців. Кожен з них може у вільному доступі користуватися чайником, холодильником, мікрохвильовкою та іншими побутовими приладами або ж просто залишити свої речі на території клубу», – розповіла координаторка ініціативи Вероніка Дядюсь.

Стабільно у приміщенні нічного клубу живе близько 15 людей, тоді як за увесь період військових дій в Україні тут прихистили понад 50 переселенців, більшість з яких прибули з найгарячіших точок таких як Миколаїв, Суми та Харків.

«Зазвичай зупиняються на так званій «транзитній основі». Я думаю, це через те, що на території клубу немає повноцінної ванної кімнати, що унеможливлює постійне місцепроживання тут, особливо з дітьми. Переселенці зупиняються у нас на кілька днів (не більше ніж на 3-4 доби), напевне, щоб обдумати куди рухатися далі», – зазначила Вероніка Дядюсь.

Для отримання детальнішої інформації пропонують звертатись за номером +38 063 025 22 28.