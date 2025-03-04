У Львові поранених захисників реабілітують за допомогою гольфу
Новини Львова від ZAXID.NET за 4 березня
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У вівторок, 4 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Грип і ГРВІ. На Львівщині стрімко зростає кількість хворих, однак у школах міста критичної ситуації немає.
- В економному режимі. У Львові вимикатимуть опалення вдень під час потепління.
- Задля безпеки руху. У Львові замінюють обладнання у світлофорах на двох перехрестях у центрі міста.
- Буде вдвічі більшим. Архітектурна команда Guess Line Architects під керівництвом Андрія Лесюка виготовила проєкт відновлення музею генерал-хорунжого УПА та подала його на експертизу.
- «Відвага до бізнесу». У Львівській мерії вручили сертифікати ветеранам та їхнім рідним, які пройшли бізнес-навчання.
- Гольф допомагає військовим реабілітуватись. У Львові запровадили унікальну спортивну терапію для пацієнтів «Незламні».
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