Порошенко позбавив державної стипендії головного лікаря Жидачівської районної лікарні

Через неправильний діагноз районних лікарів помер 12-річний хлопчик

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 12:113640

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У вівторок, 6 листопада, президент України Петро Порошенко позбавив президентської стипендії головного лікарня Жидачівської районної лікарні Богдана Бойчука. Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті президента.

Його нагородили у 2017 року як «видатного діяча охорони здоров’я». Станом на 7 листопада 2018 року лікар продовжує очолювати районну лікарню.

Нагадаємо, що у червні 2017 року через неправильний діагноз лікарів Жидачівської районної лікарні помер 12-річний хлопчик. Медики у районі діагностували отруєння і тепловий удар, натомість лікарі у Львові виявили у дитини тромбоз аорти, який призвів до омертвіння кишківника. Лікарі провели дві операції, але врятувати дитину не змогли.

Додамо також, що 7 грудня клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що саме непрофесійні дії медиків спричинили смерть 12-річного Романа Кулака в Жидачівській лікарні Львівської області. Матеріали експертизи долучили до кримінального провадження, яке розслідують у Нацполіції.

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