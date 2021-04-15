Службу у справах іноземців та кордонів (SEF) розформують, а її функції передадуть іншим структурам

Уряд Португалії вирішив ліквідувати Службу у справах іноземців та кордонів (SEF) на тлі скандалу із вбивством у березні минулого року в аеропорту Лісабона українця Ігоря Гоменюка. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, уряд заявив, що функції SEF, такі як прикордонний контроль і розслідування випадків торгівлі людьми, будуть розділені між іншими правоохоронними органами. Водночас влада країни вирішила створити новий адміністративний орган – Службу притулку і іноземців (SEA).

«Португалія прийняла політику позитивного ставлення до прибуття мігрантів, тому необхідно змінити те, як державні служби розв'язують проблему міграції, схваливши більш гуманний і менш бюрократичний підхід», – йдеться в оприлюдненій урядовій заяві.

Працівники SEF матимуть можливість приєднатися до SEA або до одного з правоохоронних підрозділів. При цьому профспілка працівників SEF назвав план скасування служби «непідтримуваних» і політично мотивованим.

Групи із захисту інтересів мігрантів також розкритикували повідомлення про те, що відтепер кордони будуть охоронятися іншими поліцейськими силами. Вони звинувачують правоохоронні органи включно із PSP, яка контролюватиме аеропорт Лісабона, у расистських зловживаннях і агресії.

За словами правозахисників розслідування справи вбивства Ігора Гуменюка виявило факти зловживань у прикордонному відомстві SEF. Водночас, деякі урядовці та активісти розглядають розформування підрозділу як спробу запобігти зростанню рівня критики влади після інциденту.

Вбивство українця в аеропорту Лісабона. Що відомо?

40-річний Ігор Гоменюк помер у березні 2020 року в ізоляторі аеропорту Лісабона після того, як його жорстоко побили співробітники Служби у справах іноземців та кордонів (міграційної служби). До Португалії він прибув авіарейсом з Туреччини, проте йому з невідомої причини було відмовлено у в'їзді в країну і він зажадав пояснень, після чого на нього одягли кайданки і побили. У Гоменюка стався напад епілепсії, його госпіталізували, проте після цього його повернули в ізолятор аеропорту Лісабона, де тамтешні силовики побили українця повторно в кімнаті, де не було відеоспостереження.

Відомо, що у Португалію Гоменюк поїхав вперше. До того він працював будівельником у Європі, зокрема – у Бельгії, а ще раніше – у Новояворівську, де він жив.

У вересні минулого року прокуратура заявила, що до побиття Гоменюка причетні троє співробітників міграційної служби, їм пред'явлені звинувачення у вбивстві. Перше засідання у справі про вбивство українця було призначено на 20 січня 2021 року. Наприкінці березня стало відомо, що працівникам міграційної служби за вбивство українця загрожує до 25 років в’язниці.

В Ігоря Гоменюка залишилася дружина та двоє дітей, яким на момент вбивства було 14 та вісім років.

9 грудня, голова Служби у справах іноземців та кордонів (міграційної служби) Кріштіна Гатоеш подала у відставку. Іншою реакцією МВС Португалії на подію стала реструктуризація міграційної служби і позбавлення інспекторів поліцейських повноважень.