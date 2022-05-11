Португальська поліція провела обшук у муніципальному центрі підтримки біженців через звинувачення у передачі до Росії особистих даних українських біженців, повідомила у вівторок, 10 травня, агенція Reuters.

У заяві поліції йдеться, що вони обшукали центр підтримки біженців, будівлю муніципалітету міста Сетубал, а також асоціацію мігрантів зі Східної Європи «Единство», членами якої є також подружжя з Росії. У процесі обшуків поліція вилучила документи.

Скандал почався з публікації газети Expresso від 29 квітня. В ньому стверджувалося, що російське подружжя із подвійним громадянством Ігор Хашин та його дружина Юлія, фотографували особисті документи біженців і допитували їх про місцеперебування членів їхніх сімей в Україні.

Expresso повідомляє, що служба безпеки Португалії уважно стежила за діяльністю Хашина з моменту анексії Криму в 2014 році.

Міська влада Сетубала, де більшість має Комуністична партія Португалії, допомагала співпраці подружжя із центром для біженців. Крім того, там додали, що росіяни співпрацюють із мерією Сетубала впродовж кількох років.

Після публікації цієї інформації опозиційні партії закликали до відставки мера Сетубала Андре Мартінша, який, за їхніми словами, знав про зв’язки між подружжям Хашиних із Росією. Уряд Португалії також виступив за повне розслідування цієї справи.

Португалія прийняла майже 36 тис. українських біженців. Водночас Португалію вже звинувачували у передачі конфіденційних даних – цього року мерію Лісабона оштрафували на 1,2 мільйона євро за передачу особистих даних російських протестувальників посольству Росії.