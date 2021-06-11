Протестувальники у столиці Португалії Лісабоні вийшли на підтримку Навального під російське посольство 23 січня

Президент Португалії вибачився за передачу російській владі персональних даних організаторів і учасників акції протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Акція відбулася ще 23 січня. Дані російському посольству та російському міністерству закордонних справ передала мерія португальської столиці, пише в п’ятницю, 11 червня, DW.

Мерія Лісабона передала посольству Росії дані учасників мітингу, який пройшов під будівлею дипустанови в столиці Португалії 23 січня. Організатори – троє людей із подвійним громадянством, російським і португальським, – передали мерії Лісабона свої персональні дані для узгодження акції. Проте пізніше один з організаторів акції – Павло Єлізаров – заявив, що ці дані, до яких входили номери документів, адреси і номери телефонів, були відправлені на електронну пошту мерії Лісабона. У відповіді з Міністерства охорони здоров’я країни з рекомендаціями у зв’язку з пандемією коронавірусу був долучений PDF-файл з тими особистими даними, які вони відправляли. лист з цим файлом мерія також відправила на адреси посольства Росії в Португалії і в МЗС Росії.

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза назвав подію «сумною помилкою». Він вказав, що такі дії «не відповідають основному принципу поваги до людей і їхніх прав, чи то португальців, чи іноземців, які перебувають в Португалії, або живуть в ній».

Мерія Лісабона офіційно вибачилася, вказавши, що це було звичайною практикою для акцій, які проходять біля посольств, розповів Єлізаров. Мер столиці Португалії Фернандо Медіна публічно вибачився перед організаторами протестної акції, зазначивши, що така ситуація не повинна була виникнути, оскільки місто «пишається тим, що є простором свободи, безпеки і прав людини». Інцидент викликав в Лісабоні політичну кризу. Депутати зажадали негайної відставки мера.