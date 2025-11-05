Щоб навесні ваші тюльпани розпустилися пишно, важливо подбати про їхню підготовку восени

Щоб навесні ваші тюльпани розпустилися пишно та радували око, важливо подбати про їхню підготовку восени. Express розповідає, який інгредієнт варто додати під час висадки тюльпанів восени.

Садівники зазначають, що кінець вересня та початок жовтня, поки земля ще тепла – це найкращий час для пересадки або висадки нарцисів, гіацинтів та крокусів. А ось жовтень та листопад – гарний час для посадки тюльпанів.

Цибулини тюльпанів, крокусів та нарцисів можна садити в горщики або квіткові бордюри. Але під час висадки тюльпанів варто додати в ґрунт одну річ – звичайний компост, але без торфу.

Якщо ви садите тюльпани в горщики, ви можете використовувати чистий компост без ґрунту. У такому випадку ви можете висадити цибулеві квіти шарами, щоб вони послідовно цвіли. А якщо ж саджаєте тюльпани на клумбу, то компост можна змішати з ґрунтом.