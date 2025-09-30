Дмитро Загуменний працює головою апарату виконавчого органу КМДА

Керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради повідомили про підозру у використанні підробних документів для виїзду за кордон під виглядом відряджень. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у вівторок, 30 вересня.

Хоч правоохоронці не уточнюють імені фігуранта, на сайті Київської міської ради йдеться, що керівником апарату виконавчого органу КМДА є Дмитро Загуменний. За даними слідства, протягом 2023-2024 років він щонайменше двічі виїжджав за кордон під виглядом відряджень до іспанської Барселони та італійської Флоренції.

«Метою відряджень нібито були двосторонні зустрічі з лідерами цифрової трансформації, а також зміцнення міжнародних зв'язків столиці. Втім, як виявилось, листи-запрошення від організатора були підроблені й на підставі них підозрюваний двічі незаконно перетнув державний кордон і перебував», – повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Посадовцю повідомили про підозру в підробленні та використанні офіційних документів за змовою (ч. 3 та 4 ст. 358 ККУ). Крім того, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 ККУ (внесення завідомо неправдивих відомостей службовою особою). Чиновнику загрожу до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.

У КМДА підозри Загуменному на момент публікації не коментували.