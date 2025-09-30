Посадовець КМДА організовував собі поїздки до Іспанії та Італії під виглядом відряджень
Чиновник виїжджав за кордон за підробленими запрошеннями разом із родиною
Керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради повідомили про підозру у використанні підробних документів для виїзду за кордон під виглядом відряджень. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у вівторок, 30 вересня.
Хоч правоохоронці не уточнюють імені фігуранта, на сайті Київської міської ради йдеться, що керівником апарату виконавчого органу КМДА є Дмитро Загуменний. За даними слідства, протягом 2023-2024 років він щонайменше двічі виїжджав за кордон під виглядом відряджень до іспанської Барселони та італійської Флоренції.
«Метою відряджень нібито були двосторонні зустрічі з лідерами цифрової трансформації, а також зміцнення міжнародних зв'язків столиці. Втім, як виявилось, листи-запрошення від організатора були підроблені й на підставі них підозрюваний двічі незаконно перетнув державний кордон і перебував», – повідомили у пресслужбі Нацполіції.
Посадовцю повідомили про підозру в підробленні та використанні офіційних документів за змовою (ч. 3 та 4 ст. 358 ККУ). Крім того, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366 ККУ (внесення завідомо неправдивих відомостей службовою особою). Чиновнику загрожу до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.
У КМДА підозри Загуменному на момент публікації не коментували.