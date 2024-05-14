Володимир Скірка відмовився коментувати дороговартісну покупку своєї матері

Мати начальника адміністративного управління Львівської ОВА Володимира Скірка Людмила, яка спрацює бібліотекаркою, придбала автомобіль Audi Q5 за близько 30 тис. доларів. На цьому автомобілі посадовець їздить на роботу в обласну військову адміністрацію на вул. Винниченка, 18. Коментувати ZAXID.NET підстави користування цим авто Володимир Скірка відмовився.

Про покупку матір’ю Володимира Скірка автомобіля 9 травня повідомив Telegram-канал «Політичний треш», засновником якого є журналіст і колишній посадовець Львівської ОДА Дмитро Посипанко. Він звернув увагу на те, що Володимир Скірка приїжджає на роботу в ЛОВА на автомобілі Audi Q5, який раніше не вказував у своїх деклараціях про доходи, опублікувавши фото автомобіля Audi Q5 синього кольору, що припаркований у внутрішньому дворику Львівської облради на вул. Винниченка, 16. Як стверджує Дмитро Посипанко, власницею автомобіля є мати Володимира Скірка Людмила, яка працює бібліотекаркою в Добромильській бібліотеці для дітей.

ZAXID.NET вдалось з’ясувати, що зазначене авто Audi Q5 2017 року випуску із дволітровим бензиновим двигуном справді зареєстроване на Людмилу Романівну Скірку. Вперше цей автомобіль зареєстрували в Україні у березні 2023 року, а згодом перереєстрували ще раз – 12 січня 2024 року. За даними ZAXID.NET, саме в січні 2024 року його придбала 54-річна мешканка Добромиля Людмила Скірка.

За даними Дмитра Посипанка, матір посадовця ЛОВА купила Audi Q5 приблизно за 30 тис. доларів. За VIN кодом ZAXID.NET знайшов на популярному сайті продажу автомобілів AutoRia два оголошення з продажу цього самого Audi Q5. Перше оголошення датоване 31 жовтня 2023 року, у ньому вартість авто, яке тоді мало державний номерний знак HK0570AB, становить 30990 доларів. Згодом продавець його видалив. Друге оголошення з продажу цього авто із тими ж номерами датоване 28 грудня 2023 року, у ньому продавець знизив вартість автомобіля на 4490 доларів. Авто вдалось із пробігом 78 тис. км вдалось продати за 26,5 тис. доларів (697,5 тис. грн за курсом НБУ станом на 12 січня 2024 року).

На сайтах аукціонів з продажу пошкоджених автомобілів за VIN кодом ZAXID.NET виявив оголошення про продаж цього ж Audi Q5 у місті Норт-Чарлстон у Південній Кароліні. Авто мало дрібні невеликі вм'ятини і подряпини і продавалось за 7600 доларів. На сайті також вказана дата продажу автомобіля – 9 листопада 2022 року. Щоправда в автомобіля на сайті інший рік випуску – 2018, а не 2017, але це можна пояснити специфікою американського ринку.

Володимир Скірка працює в ЛОВА з 2016 року. Спершу він був завідувачем сектору звернень громадян відділу діловодства та документообігу адміністративного управління апарату, а з 2019 року – очолив це управління. У його деклараціях про доходи вказано, що у 2017-2019 роках на першій посаді він отримав 868,2 тис. грн зарплати. Також він задекларував 16 тис. грн зарплати в ГУ Держпраці, де він працював до ЛОДА, 47 тис. грн стипендії від навчання у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

У 2020-2023 роках він задекларував понад 2 млн грн зарплати, а в останній декларації вказав 22 тис. доларів готівки. Його дружина Людмила Скірка всі ці роки жодних доходів не декларувала, однак вказувала, що з 2014 року є власницею квартири на 48,6 м2. А у 2019 році разом із чоловіком вони купили спільну квартиру на 45,2 м2 за 616,7 тис. грн.

ZAXID.NET звернувся до Володимира Скірки за коментарем за підтвердженням або спростуванням інформації про користування автомобілем матері, однак у прес-службі Львівської ОВА ZAXID.NET повідомили, що посадовець відомовився коментувати цей інцидент. Якщо він справді користується автомобілем матері, Володимир Скірка має вказати його в декларації про доходи за 2024 рік, яку подаватиме вже у 2025 році. У поданій 19 березня декларації за 2023 рік Володимир Скірка не задекларував жодного автомобіля у власності або у користуванні своєї сім’ї.