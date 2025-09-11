Під час одержання хабаря чоловіка затримали

Правоохоронці викрили посадовця Міноборони, який за 10 тис. доларів обіцяв працевлаштування на критично-важливе підприємство заради бронювання від мобілізації. Про це у четвер, 11 вересня, повідомили Нацполіція та Спеціалізована прокуратура.

Слідчі встановили, що до шахрайської схеми причетний працівник Департаменту мобілізації Міністерства оборони. Він пропонував чоловікам призовного віку за 10 тис. доларів працевлаштування на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації.



Після надання військовозобов'язаному бронювання та одержання хабаря чоловіка затримали. Проте поліцейські з’ясували, що він виступав посередником у корупційній схемі, наразі встановлюють інших учасників.

«За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна», – додали у Нацполіції.

Нагадаємо, 8 вересня на Львівщині викрили колишнього працівника Держприкордонслужби, який організував виїзд ухилянта за кордон під виглядом військових навчань.