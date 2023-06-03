Колаборант влаштувався в Херсонську ОВА вже після того, як Херсон деокупували

Служба безпеки України затримала ще одного колаборанта у процесі стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.Ним виявився чинний посадовець Херсонської обласної військової адміністрації.

Як повідомила СБУ в суботу, 3 червня, під час тимчасової окупації Херсона він добровільно погодився увійти до створеного окупантами «головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області». Там його призначили «старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру».

Як стверджує СБУ, до його обов’язків входила підготовка так званих експертиз фінансової діяльності підприємств. Вони потрібні були для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній на захопленій частині регіону. Також, за інформацією СБУ, перебуваючи у лавах окупаційного органу, колаборант їздив до Москви на «курси підвищення кваліфікації».

Після деокупації Херсона зрадник спочатку «заліг на дно», а згодом знову влаштувався до місцевої ОВА. Втім, працівники СБУ викрили колаборанта, задокументували його злочинні дії та затримали.

Під час обшуків за адресою його проживання правоохоронці знайшли:

роздруковані закони, накази та інструкції МВС РФ з питань організації підготовки судових експертиз в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ Росії;

документи, які підтверджують його стажування в Москві.

Наразі колаборанту повідомили про підозру в колабораційній діяльності, добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Херсон перебував під російською окупацією від початку березня 2022 року. В листопаді його деокупувала українська армія.