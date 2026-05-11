Станіслав Габчак керував відділом контролю за платним паркуванням в Ужгородській мерії

Керівником Управління реалізації повноважень Фонду держмайна в Закарпатській області призначили Станіслава Габчака. Про це у понеділок, 11 травня, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Свого підлеглого представив заступник голови ФДМУ Ігор Шепетін.

«Найважливіше завдання, яке перед новопризначеним посадовцем ставить центральна та регіональна влада, – зробити все можливе, щоб держмайно приносило користь країні. Не може бути так, щоб область була в пошуках приміщень для релокації закладів освіти, натомість у містах і селах стояли порожніми будівлі державної власності», – написав Мирослав Білецький у фейсбуці.

За інформацією НАЗК, у 2017 році Станіслав Габчак був кандидатом на посаду інспектора служби авіаційної безпеки аеропорту «Ужгород», а через рік влаштувався головним спеціалістом Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автодоріг та ЖКГ Закарпатської ОДА.

У 2021–2025 роках працював начальником відділу контролю за платним паркуванням Управління муніципальної варти Ужгородської міської ради. На цій посаді в 2025 році Станіслав Габчак заробив 783 тис. грн. Наразі на сайті НАЗК не опубліковано декларації посадовця при звільненні з Ужгородської мерії.