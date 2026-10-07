Санкційні списки мають остаточно затвердити міністри закордонних справ країн ЄС

Посли країн Європейського Союзу погодили 22-й пакет санкцій проти Росії, який може стати найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомили редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рікард Йозвяк та агентство Reuters.

До нового пакета увійдуть 743 фізичних осіб та 826 організацій, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Понад половина з них займається виробництвом ракет.

Окремо до санкційного списку внесуть 77 людей, яких Росія «обрала» депутатами Держдуми від окупованих територій України.

Також країни ЄС погодили продовження санкцій проти 31 фізичної особи та шести організацій, пов’язаних із хімічною зброєю.

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Після погодження послами нові санкційні списки передадуть міністрам закордонних справ країн ЄС, які мають остаточно затвердити їх наступного понеділка.

Частина інших санкційних списків стосується Росії, але буде запроваджена в межах інших санкційних режимів, зокрема обмежень ЄС щодо Північної Кореї.

За даними Reuters, нині в основному санкційному режимі ЄС щодо Росії перебувають понад 3000 фізичних та юридичних осіб. Серед обмежень для них – заборона на в’їзд до ЄС, обмеження на проведення операцій та замороження активів.

Нагадаємо, попередній, 21-й пакет санкцій ЄС Рада ЄС затвердила 23 липня 2026 року. Він охопив 218 фізичних та юридичних осіб. ЄС також розширив обмеження проти російського фінансового сектору, «тіньового флоту», військово-промислового комплексу, нафтової галузі та компаній, які допомагають Москві обходити чинні санкції.

Під обмеження потрапили ще три російські нафтопереробні заводи, один білоруський НПЗ, десятки банків, криптоплатформ і підприємств, пов'язаних із виробництвом озброєння та безпілотників. Також ЄС розширив перелік товарів, експорт і імпорт яких підлягає забороні через їхнє використання російською військовою промисловістю.