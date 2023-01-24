У Посольстві України в Грузії не виключають можливості масової евакуації українців у разі поновлення прямого авіасполучення Грузії з Росією і зростання ризиків безпеки, заявив тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов.

«У разі відновлення прямого авіаційного сполучення, зростання реальних ризиків безпеки, я хочу сказати, що посольство на сьогодні не виключає можливості звернення до міжнародних організацій, до наших міжнародних партнерів із тим, щоб розглянути можливість надання допомоги у масовій евакуації громадян України з території Грузії», – сказав дипломат в інтерв’ю «Європейській правді».

Він наголосив, що евакуація відбудеться за наявності реальних загроз життю і безпеці громадян. «Сидіти склавши руки ми не будемо. Ми будемо працювати й забезпечувати все від нас залежне задля забезпечення їх захисту і безпеки», – сказав Касьянов.

Тимчасовий повірений додав, що на тлі значного зростання загрози безпечному перебуванню в Грузії у зв’язку з аномальним притоком росіян посольство всіляко сприяє поверненню громадян в Україну.

«Зараз ми обговорюємо можливість організації спеціальних евакуаційних маршрутів саме для тих найбільш вразливих верств населення, які дійсно не мають коштів для повернення. При цьому ми розглядаємо наземний транспорт як оптимальніший», – повідомив він.

Раніше голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе в ефірі грузинського Телебачення заявив, що Грузія підтримає відновлення прямого авіасполучення з Росією. Водночас проти цього виступила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Авіасполучення між Росією та Грузією перерване з літа 2019 року з ініціативи російської сторони. 18 січня цього року міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров заявив, що сподівається на те, що авіасполучення незабаром відновлять. Голова владної партії «Грузинська мрія – Демократична Грузія» Іраклі Кобахідзе привітав слова Лаврова, за що його розкритикували в МЗС України.

Грузія разом із Вірменією, Туреччиною та Казахстаном стала одним із напрямків, куди після початку російського вторгнення в Україну найчастіше виїжджали росіяни. У листопаді 2022 року президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що за півтора місяці мобілізації, оголошеної в Росії, в країну приїхали понад 700 тисяч росіян, з них 100 тисяч залишилися в Грузії.

У 2022 році, за даними Національного банку Грузії, грошові перекази з Росії до Грузії зросли на 500% порівняно з попереднім роком і становили 2,068 млрд доларів доларів.