У четвер, 19 січня голова грузинської провладної партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що його політична сила підтримає відновлення прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою.

Як повідомляє «Радіо Свобода», так Кобахідзе прокоментував слова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який похвалив уряд Грузії через неприєднання до санкцій Заходу проти Росії та висловив сподівання, що Росія та Грузія незабаром зможуть відновити пряме авіасполучення.

«У Росії проживає близько мільйона наших співгромадян, етнічних грузинів. Рішення, прийняте у 2019 році, дуже ускладнило їхні умови та становище. Якщо польоти будуть відновлені, звичайно, це дуже важливо для наших співгромадян, і ми вітатимемо це», – заявив Кобахідзе в ефірі телекомпанії «Імеді».

Він нагадав, що у 2019 році Росія в односторонньому порядку ухвалила рішення про припинення польотів. Це була своєрідна санкція, застосована проти Грузії, яка торкнулася громадян Грузії.

«Коли йдеться про полегшення становища наших громадян, будь-яке таке рішення нами вітатиметься», – додав він.

Зазначимо, що Росія припинила авіасполучення з Грузією 8 липня 2019 після інциденту за участю депутата Держдуми Сєргея Гаврилова, дії якого в грузинському парламенті призвели до масових протестів у Грузії.

За указом президента Росії, російським авіакомпаніям тимчасово заборонено здійснювати повітряні перевезення до Грузії. Мінтранс РФ, своєю чергою, ухвалив рішення про зупинення польотів грузинських авіакомпаній до Росії.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на ініціативи в Грузії щодо відновлення авіасполучення між Тбілісі та Москвою.

«Тбілісі та Москва обмінюються реверансами на тлі непокараних злочинів Росії проти грузинського народу та окупації частини грузинської території. Ми також вважаємо, що подібна проросійська риторика не відповідає духу дружніх і стратегічних відносин України та Грузії, суперечить грузинському курсу на набуття членства в Європейському Союзі», – написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, Україна завжди стояла пліч-о-пліч з Грузією, особливо в одні із найтяжчих днів її історії.

«Відсутність дієвої солідарності з Україною з боку деяких політиків Грузії на тлі намагань Росії знищити українців в геноцидній війні є політичною підлістю», – додав речник МЗС.

Нагадаємо, Мамука Мдінарадзе, який обіймає посаду керівника партії «Грузинська мрія», коментуючи заклик Володимира Зеленського проявити милосердя і направити колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон, заявив, що повернення екс-президента було «спецоперацією», щоб втягнути Тбілісі у війну.

Згодом МЗС прокоментувало закиди Грузії про «спецоперацію» України із Саакашвілі. Міністерство закордонних справ України наголосило на тому, що ніколи не втручалось і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії.