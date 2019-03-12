Посол України заявив, що заборона в’їзду австрійського журналіста не порушує свободу слова

Посол України в Австрії Олександр Щерба

Посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що справа керівника київського бюро австрійського телерадіокомпанії ORF Крістіана Вершютца, не має відношення до проблем свободи слова. Про це, 12 березня, він сказав у коментарі «Європейській правді».

Зокрема, у коментарі інтернет-виданню, посол розповів про всій візит до МЗС Австрії, куди, напередодні, його викликали через заборону на в`їзд до України австрійському журналісту Крістіану Вершютцу.

«Я чітко заявив, що справа Вершютца не має жодного відношення до проблеми свободи слова», – сказав Щерба.

Олександр Щерба також зазначив, що минулого тижня в зону проведення ООС їздила велика делегація австрійських журналістів, відомих своєю критикою України.

«Вони не мали жодних проблем із в'їздом в Україну чи акредитацією в зоні ООС. Просто ці журналісти мають елементарну повагу до України та її законодавства. Інших вимог у нас нема. Пан Вершютц цих вимог не дотримувався – і отримав покарання, дуже м'яке з точки зору тлумачення українського законодавства», – наголосив він.

Нагадаємо, що у понеділок, 11 березня, МЗС Австрії викликало до себе українського посла у Відні, через заборону на в’їзд до України керівника української служби австрійського телерадіоканалу ORF Крістіана Вершютца. Австрія заявила, що це рішення «суперечить цінностям Угоди про асоціацію з ЄС» та закликала Україну скасувати цю заборону.

Як повідомляв ZAXID.NET, 7 березня, народна депутатка Ольга Червакова з посиланням на свої джерела в Службі безпеки України повідомила, що австрійському журналісту Крістіану Вершютцу заборонили в`їзд на один рік. За її словами, від початку збройного конфлікту в Криму та на Донбасі Вершютц висвітлював події в Україні, широко використовуючи штампи кремлівської пропаганди, тиражуючи фейки від російських телеканалів, які дискредитують діяльність українських військових та заперечують збройну агресію Росії проти України.

Згодом, 9 березня, СБУ підтвердила інформацію про заборону на в`їзд. У відомстві пояснили, що причиною такого рішення стала «необхідність забезпечення безпеки журналіста».