За грошима можуть звератися ті, чиє житло віднволенню не підлягає

Виконавчий комітет Тернопільської міськради 20 листопада виділив майже 2 млн грн для постраждалих жителів двох будинків, пошкоджених унаслідок російської атаки. Кожен із них отримає по 15 тис. грн. Це додаткові гроші до тих, які постраждалі отримають від держави. Про це повідомили в Тернопільській міськраді.

Із резервного фонду для власників квартир передбачили 1 845 000 грн. Одноразову грошову допомогу отримають мешканці будинків на вул. Стуса, 8 та 15 Квітня, 31.

«Виплати здійснюватимуться для власників квартир, що стали непридатними для проживання. Для отримання допомоги люди мають звернутися у відділ звернень Тернопільської міської ради за адресою (вул. Листопадова, 6) із заявою на ім’я міського голови», – йдеться у повідомленні.

Також із собою треба мати такі документи:

копію паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію документа, що посвідчує право власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

номером особистого рахунку, відкритого в банку.

У міській раді також наголосили, що втрачені документи можна відновити безкоштовно. На місцях поруч з двома будинками є мобільні групи працівників Державної міграційної служби, які приймають заяви від постраждалих.

Нагадаємо, що мешканці Тернополя, чиє майно було пошкоджено або знищено внаслідок ракетної атаки, мають можливість отримати державну компенсацію. Для цього необхідно подати заявку через застосунок «Дія» або звернутися у Центр надання адміністративних послуг міста (вул. Князя Острозького, 6) або нотаріуса.

Додамо, що внаслідок російської атаки по Тернополю 19 листопада загинуло 26 людей, з яких троє дітей. Ще 93 отримали поранення, з них – 18 дітей. Ще 22 людей вважаються зниклими безвісти, серед них – троє дітей. Також вчора рятувальникам вдалося з-під завалів витягнути живого 20-річного чоловіка. Зараз він перебуває в лікарні у важкому стані.