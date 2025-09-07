За хлопчиком, який народився недоношеним, наглядають медики

Вагітна жінка, що постраждала від удару РФ по житловій дев’ятиповерхівці у Святошинському районі Києва, народила сина. Наразі вона у вкрай тяжкому стані. Про це в коментарі «Суспільному» розповіла лікарка-комбустіологиня Київської міської клінічної лікарні № 2 Олена Францева.

Як йдеться, 24-річній вагітній екстрено викликали пологи, після чого її доправили до опікового відділення іншого медзакладу.

«Було ухвалене рішення провести оперативне родорозрішення. Лікарі дістали недоношену дитину. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні», – розповіла керівниця Департаменту охорони здоров’я КМВА Валентина Гінзбург.

Наразі 24-річна породілля та ще троє постраждалих перебувають у реанімації. Серед постраждалих – 72-річний чоловік та 74-річна жінка, а також 24-річний чоловік.

«Вони отримали опіки великої площі й великої глибини», – сказала Олена Францева.

Нагадаємо, упродовж ночі 7 вересня Росія здійснила рекордну атаку на Україну, випустивши 818 дронів та ракет. Серед найбільш постраждалих міст – Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук і Одеса.

У Києві росіяни влучили в житлові багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах. Через атаку загинули 32-річна жінка та її двомісячний син. Наразі відомо про понад 20 постраждалих по всьому місту.

Також РФ вперше з початку вторгнення атакувала будівлю Кабінету міністрів, що в Печерському районі Києва. Більше про наслідки ворожої атаки на країну цієї ночі – читайте тут.