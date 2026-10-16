Люди самотужки добиралася до місць призначення

Уночі, 15 жовтня, машиніст поїзда «Львів – Чернівці» рушив після завершення евакуації та відбою, не дочекавшись посадки 25 пасажирів. Людям довелося добиратися до місць призначення самостійно. Після розголосу «Укрзалізниця» анонсувала перевірку. Також на інцидент відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Про випадок повідомили в телеграм-каналі «Хороші Чернівці». Там оприлюднили відео, на якому видно початок евакуації пасажирів. Користувачі писали, що після цього поїзд поїхав та не дочекався посадки близько 25 людей. «10 секунд після відбою і поїхав, не встигли навіть добігти», – писали свідки інциденту.

Однією з пасажирок була Анна Чабан, яка подорожувала зі своїми неповнолітніми дітьми. У тредсі вона розповіла, що під час евакуації провідники оголосили, що слід на 200 метрів відійти від потягу.

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«Коли над головами по черзі полетіли невідомі обʼєкти – люди побігли шукати стінку, щоб сховатись. Після відбою майже одразу прозвучав гудок відправлення потяга, він поїхав без нас», – написала жінка.

Пасажирка додала, що ніхто з «Укрзалізниці» не контактував з ними та не цікавився, як вони дісталися додому. «Наші речі поїхали в невідомому напрямку. Знайти їх через чергового вокзалу – це ще той акт приниження. Слава Богу, вистачило розуму взяти з потягу рюкзаки з ноутбуком та іншими цінними речами», – додала вона.

16 жовтня на допис Анни Чабан відреагувало представництво «Укрзалізниці». У відповіді заначили, що проводять перевірку цього інциденту. «Буде проаналізовано час початку фіксації загрози та зупинки поїзда для евакуації пасажирів, час відбою тривоги, проміжок часу, який пасажири мали для повернення. Також те, чи вони були належним чином поінформовані про відновлення руху», – додали у відомстві.

На цей випадок відреагував й омбудсман Дмитро Лубінець. «Як можна організувати евакуацію, але не організувати повернення людей? Якщо є загроза – пасажирів виводять із вагонів. Логічно. Якщо загроза минула – люди мають повернутися до поїзда й продовжити дорогу. Теж логічно. Але між цими двома етапами, схоже, загубили найважливіше – самих пасажирів», – зазначив він і додав, що надіслав листа й вимагає роз’яснень від відомства.

ZAXID.NET також очікує відповідь на запит від «Укрзалізниці» щодо деталей та наслідків цього інциденту.