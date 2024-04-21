Українські області, які знаходяться у прикордонній зоні з Росії є найбільш незахищеними від атак ворога. Мова йде про Харківську, Одеську, Херсонську, Запорізьку, Чернігівську, Сумську та Дніпропетровську області, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише «РБК-Україна».

«Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області», – зазначив він.

Щоб протистояти російським обстрілам, Україні потрібні системи ППО.

«Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів», – додав Євлаш.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для оборони Україні потрібно щонайменше ще сім Patriot чи подібних систем протиповітряної оборони.