Волонтери формують для постражадлих спеціальні набори

У Тернополі міська рада, приватні компанії та волонтерські організації допомагають людям, які постраждали внаслідок масової ракетної атаки Росії на місто 19 листопада. Тоді ракета зруйнувала будинок на вул. Стуса, 8, а багатоповерхівку на вул. 15 Квітня, 31 випалило вогнем від удару. Загинуло 34 людини, ще 95 отримали поранення та травми.

20 листопада Тернопільська міська рада виділила з резервного фонду місцевого бюджету 1,845 млн грн для постраждалих. Кожен із них може отримати по 15 тис. грн першої фінансової допомоги для купівлі продуктів чи необхідних речей. Також ці гроші виділятимуть щомісяця до того часу, поки люди не отримають компенсацію від держави.

Щоб отримати 15 тис. грн, постраждалим слід звернутися у відділ звернень Тернопільської міської ради за адресою (вул. Листопадова, 6) із заявою на ім’я міського голови. Також із собою треба мати такі документи:

копію паспорта громадянина України;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію документа, що посвідчує право власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

номер особистого рахунку, відкритого в банку.

Якщо документів немає, то їх можуть безкоштовно відновити у міських відділах державної реєстрації.

Окрім того, Управління верховного комісара у справах біженців ООН у партнерстві з Благодійним фондом «Право на захист» в рамках «Програми багатоцільової грошової допомоги швидкого реагування» виплатить одноразову грошову допомогу в сумі 10 800 грн кожному мешканцю, які постраждали від обстрілів, пошкодження і руйнування приватних житлових приміщень, або інших наслідків. За додатковою інформацією у міській раді просять звертатися за телефоном: (098) 181-95-15.

Родини з дітьми, які під час обстрілу постраждали або втратили когось із членів сім’ї, можуть звертатися до Міжнародного фонду охорони здоров'я та навколишнього середовища «Регіон Карпат» (NEEKA). Він проводить реєстрацію на грошову допомогу від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Контактний номер телефону – (098) 181-95-15.

Швейна фабрика «DC company» з Тернополя безкоштовно надає дітям до 18 років зимові куртки. Допомогу можна отримати за адресою вул. Бродівська, 44, попередньо зателефонувавши за телефоном: (097) 908-77-12.

Також мешканці Тернополя, чиє майно було пошкоджено або знищено внаслідок ракетної атаки, мають можливість отримати державну компенсацію. Для цього необхідно подати заявку через застосунок «Дія» або звернутися у Центр надання адміністративних послуг міста (вул. Князя Острозького, 6), або ж до нотаріуса.

Зараз у Тернополі функціонують два волонтерські центри, де збирають і розподіляють допомогу серед постраждалих мешканців. Один зі штабів розташований у цокольному приміщенні церкви Святого Михаїла УГКЦ за адресою вул. 15 Квітня, 1. Туди небайдужі тернополяни приносять одяг, зимове взуття, продукти, засоби гігієни, постільну білизну, рушники, іграшки, невеликі меблі тощо.

Такий же центр з допомогою функціонує в школі №22, яка знаходить поруч з постраждалим будинком на Стуса, 8. Там постраждалі тернополяни можуть отримати продуктові набори, одяг, взуття, гігієнічні засоби. Про це в коментарі ZAXID.NET повідомила координаторка волонтерського штабу Вікторія Лень.

Також мешканці можуть звертатися до Тернопільського осередку благодійного фонду «Карітас» за адресою вул. Замонастирська, 1. Там можна отримати термобілизну, шкарпетки, зимовий одяг для дорослих і дітей, постільну білизну, рушники, термоси та засоби особистої гігієни, медикаменти (жарознижувальні, знеболювальні, противірусні).

Нагадаємо, що львівський хор «Гомін» спільно з платформою TEATR.org.ua передадуть 1 млн грн на допомогу жертвам трагедії в Тернополі.