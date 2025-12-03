Загалом загинуло 36 людей

Родичі жертв ракетного удару Росії по цивільних будинках в Тернополі отримають по 100 тис. грн за кожного загиблого. Також гроші отримають ті, чиї рідні померли від травм в лікарнях. Таке рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 3 грудня.



Одноразову грошову допомогу зможе отримати один із членів родини. Однак для цього необхідно подати в Тернопільську міськраду перелік документів. Які саме документи необхідно принести зазначили в пресслужбі Тернопільської міськради.

Перелік необхідних документів:

копія паспорта громадянина України;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або довідку про відмову) заявника;

копія свідоцтва про смерть цивільної особи;

копія виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/0) в разі смерті цивільної особи внаслідок поранень та /або травмувань несумісних із життям під час отримання ним кваліфікованої медичної допомоги;

копії документів, які підтверджують родинний зв’язок;

письмова згода інших представників родини щодо визначення отримувача допомоги;

номер особистого рахунку, відкритого в установі уповноваженого банку;

заява на ім’я міського голови.

Нагадаємо, що 19 листопада Росія запустила по Тернополю більш як шість ракет та реактивні дрони. Дві ракети близько 7:00 влучили по житлових будинках в спальному мікрорайоні «Сонячний». Багатоповерховий дім на вул. 15 Квітня, 31 частково вигорів та був пошкоджений, а дім на вул. Стуса, 8 зруйнований від 3 по 9 поверхи. Під обвалами опинилися люди. В області оголосили траур.

Додамо, що 2 грудня стало відомо про ще одну жертву від ракетного удару Росії по Тернополю 19 листопада. В лікарні у Львові померла 81-річна тернополянка, яка отримала важкі травми у будинку на вул. 15 Квітня, 31. Кількість жертв від атаки Росії по цивільним будинкам у Тернополі збільшилася до 36 осіб. Ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти.