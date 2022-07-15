Порушник намагався за 150 євро відкупитися від поліції

У п’ятницю, 15 липня, львівські поліцейські повідомили про підозру 25-річному водієві Renault Megane. Чоловік продовжував їздити на автомобілі не зважаючи на те, що був позбавлений водійських прав. Коли ж цього зупинили патрульні, він запропонував їм 150 євро хабара.

За даними прокуратури Львівщини, 30 червня цього року водія Renault Megane зупинили патрульні поліцейські у селі Велике Колодно, що за 15 км від Кам’янки-Бузької. Під час перевірки виявилося, що 25-річний мешканець села Печихвости у квітні цього року засуджений за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 ККУ). Вироком суду йому призначено умовне покарання та позбавлено водійських прав на два роки. Попри це, чоловік продовжував їздити автомобілем.

Щоб уникнути повторної відповідальності, водій запропонував хабар поліцейському. Підозрюваний поклав 150 євро у кишеню панелі навпроти переднього пасажирського сидіння службового автомобіля. Правоохоронець від грошей відмовився та викликав слідчо-оперативну групу.

Тепер 25-річному порушнику оголосили нову підозру – за пропозицію хабара працівнику поліції (ч. 1 ст. 369 ККУ). Йому загрожує штраф, до чотирьох років обмеження волі або ж в’язниця на такий самий термін.