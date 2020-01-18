Пожежники назвали причину займання у ТРЦ Forum Lviv
Завдяки протипожежній системі займання швидко загасили
Суспільство — Катерина Родак, 18 січня242731
Кількасот людей евакуювали з ТРЦ через дим, який поширювався торговою галереєю
Причиною пожежі у ТРЦ Forum Lviv у центрі Львова стало займання жиру у вентиляційній системі супермаркету «Сільпо». Про це у суботу, 18 січня, повідомили у прес-службі ДСНС Львівської області.
Як зазначають пожежники, о 17:56 в п’ятницю, 17 січня, у ТРЦ Forum Lviv у вентиляційній системі закладу громадського харчування супермаркету «Сільпо» виникло самозаймання жирових нашарувань.
Завдяки вмонтованій системі протипожежного захисту у ТРЦ займання швидко загасили.
Працівники охорони евакуювали працівників та відвідувачів ТРЦ на 2,5 години. Після цього роботу ТРЦ відновили.
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