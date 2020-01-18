Пожежники назвали причину займання у ТРЦ Forum Lviv

Кількасот людей евакуювали з ТРЦ через дим, який поширювався торговою галереєю

Причиною пожежі у ТРЦ Forum Lviv у центрі Львова стало займання жиру у вентиляційній системі супермаркету «Сільпо». Про це у суботу, 18 січня, повідомили у прес-службі ДСНС Львівської області.

Як зазначають пожежники, о 17:56 в п’ятницю, 17 січня, у ТРЦ Forum Lviv у вентиляційній системі закладу громадського харчування супермаркету «Сільпо» виникло самозаймання жирових нашарувань.

Завдяки вмонтованій системі протипожежного захисту у ТРЦ займання швидко загасили.

Працівники охорони евакуювали працівників та відвідувачів ТРЦ на 2,5 години. Після цього роботу ТРЦ відновили.