Чоловік працює начальником відділу Ковельського військкомату

На Волині начальника відділу Ковельського військкомату викрили на хабарі. За версією слідчих, чоловік неодноразово спонукав призовників до сплати хабарів за надання їм відтермінування від строкової військової служби. Незабаром йому вручать підозру, попередньо слідство кваліфікує справу за статтею про прийняття хабарів службовими особами, яка передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення.

Як повідомили у прес-службі СБУ області, викрили начальника відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Чоловіка підозрюють у систематичному вимаганні хабарів від призовників.

«Зловмисник спонукав призовників до сплати неправомірної вигоди за надання їм відтермінування від проходження строкової військової служби. Правоохоронці затримали чиновника поблизу військкомату під час отримання другої частини хабаря від одного із місцевих мешканців», – йдеться у повідомленні.

Незабаром чоловікові повинні вручити підозру. Наразі його дії кваліфікують за ч.3 ст. 368 ККУ (прийняття неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.