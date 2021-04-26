П’ятьом службовцям «Київгазу» повідомили про підозру в справі про вибух в десятиповерхівці у Дарницькому районі Києва, який трапився наприкінці червня 2020 року. Про це повідомляє Київська міська прокуратура в понеділок, 26 квітня.

Так, заступника голови правління АТ «Київгаз», трьох головним інженерам управлінь експлуатації газового господарства та начальника служби охорони праці «Київгазу» підозрюють «в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей».

Згідно із експертизою, працівники допустили низку порушень під час повірки побутових лічильників газу у будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1. Зокрема, встановили технологічну перемичку (байпасу) в внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника. Це, як зазначає прокуратура, і спричинило вибух газу.

Усім п’ятьом підозрюваним також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язком носити електронний браслет. Зазначено, що наразі вживаються заходи для заочного повідомлення підозри і для ще однієї людини, яка з серпня 2020 року перебуває на окупованій території Луганської області.

Слідчі дії в справі про вибух досі тривають.

Вибух в багатоповерхівці на Позняках: що відомо

21 червня 2020 року у Дарницькому районі Києва в одній із квартир багатоповерхівки на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 стався вибух, унаслідок чого стався обвал міжповерхових перекриттів. В результаті обвалу загинули п’ятеро людей.

Попередня причина – вибух газу. За цим відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей.

В серпні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що всі постраждалі в вибуху отримали нові квартири в Києві. Самий постраждалий від вибуху будинку планують повністю демонтувати.