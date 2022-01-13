Правильна картка: без комісій, з рахунками в USD, EUR, PLN та безкоштовними переказами з Польщі
Рідко хто враховує витрати, які пов'язані з обслуговуванням банківської картки. А дарма: загальна сума, що включає щомісячну абонплату, а також комісії за перекази та зняття готівки в банкоматах, може бути значною.
Шукаємо в Україні оптимальну картку
На думку українських користувачів, банківська картка має бути:
- зрозумілою у застосуванні та безкоштовною в обслуговуванні;
- безпечною – обов'язково з чіпом;
- функціональною – щоб за допомогою одного фінансового інструменту можна було виконувати якомога більше комерційних операцій.
Таким вимогам відповідає новий картковий продукт від Кредобанку – Правильна картка. Це дебетова картка, яку в Україні можна отримати з 14 років.
Основна інформація про Правильну картку
- Зручна зарплатна картка: використовуйте Правильну картку для перерахування зарплати, пенсії, стипендії та будь-яких інших виплат.
- Розраховуйтеся Правильною карткою у будь-яких магазинах – як через термінали, так і методом безконтактної оплати або смартфоном через NFC.
- Використовуючи Правильну картку, можна знімати без комісії готівку до 100 000 грн щомісяця – в будь-якому банкоматі по всій Україні (50 000 грн), в касах Кредобанку (50 000 грн).
- Користувачі Правильної картки можуть виконувати різні фінансові операції, включаючи розрахунки, перекази, оплату комунальних послуг та вигідний обмін валют через онлайн-банкінг.
- Правильна картка ідеально підійде тим, хто працює, навчається в Польщі або часто відвідує цю країну – завдяки їй можна отримувати, перераховувати, обмінювати польські злоті, або знімати без комісії в усіх банкоматах PKO Bank Polski.
Про переваги Правильної картки детальніше
- Прості умови. Отримання Правильної картки та її обслуговування завжди безкоштовне. Обов'язкової абонплати немає, вимог щодо кількості та обсягів операцій теж.
- Інноваційний дизайн. Правильна картка має вертикальний дизайн, що дає змогу швидко визначати, якою стороною вставляти картку в банкомат та прикладати до терміналу. Ще одна особливість – винесення конфіденційних даних на зворотний бік (так персональна інформація прихована від сторонніх очей).
- Вигідне поповнення та зняття. Зарахування будь-яких коштів на картку безкоштовне. Також без комісії зняття готівки в банкоматах будь-якого українського банку.
- Відразу 4 рахунки. За умовами пакету Правильна картка клієнту безкоштовно надається 4 рахунки – гривневий та три валютні (USD, EUR, PLN). Використовуючи їх, можна будь-коли проводити розрахунки у валюті, здійснювати покупки та обмінні операції без комісії за конвертацію, в онлайн-режимі.
- Відразу 2 карти. Клієнт безкоштовно отримує на руки гривневу та одну валютну картку на вибір (у доларах, євро чи злотих). Картки з іншими валютами можна замовити окремо (вартість однієї додаткової картки – 100 грн).
- Технологія NFC. З чіпованою Правильною карткою (система PayPass) можна здійснювати зручні безконтактні платежі.
- Ощадний рахунок. Гроші, що лежать на ощадному рахунку Правильної картки, працюють на свого господаря: Кредобанк щомісяця нараховує на залишок власних коштів відсотки із розрахунку 6% річних.
- Бонус в 1000 грн. Активним користувачам Правильної картки Кредобанк перераховує протягом першого пів року 1000 гривень на рахунок. Умови отримання бонусу прості: на рахунок щомісяця має надходити не менше 6 тис. грн та витрачатися не менше 3 тис. грн. Банк нараховує гроші у 2 етапи: 500 грн через перші три місяці + 500 грн ще через три місяці.
- Кредитний ліміт. Уже після перших трьох місяців використання дебетової Правильної картки клієнт отримує персональну кредитну пропозицію. Варіанти позик: готівка, кредитна картка або кредитний ліміт до існуючої картки.
Кредобанк – польський банк в Україні
Щоб об'єктивно оцінити рівень сервісу та безпеки, потрібно розуміти, якому банку ви довіряєте свої кошти.
Кредобанк працює на українському ринку з 1990 року. У 2000-х роках фінансовою організацією, що була створена у Львові, зацікавилися європейські інвестори. Сьогодні KredoBank – один із найавторитетніших в Україні банків з іноземним капіталом. Він налічує понад 80 відділень по всій країні, тому проблем з отриманням та обслуговуванням платіжних карток немає.
Кредобанк входить до структури PKO Bank Polski SA – найбільшого за величиною активів банку у Польщі, фактично це польський банк в Україні. Завдяки цьому власники Правильної картки можуть:
- використовувати валютну картку для безкоштовного зняття готівки (PLN) у банкоматах PKO на території Польщі;
- отримувати злоті на картку (комісія за зарахування – 0 zl) та здійснювати безкоштовні швидкі транскордонні перекази з України до Польщі без комісії (за умови, що відправник є клієнтом PKO);
- знімати у касах Кредобанку готівку у злотих (комісія – до 1%);
- вигідно та швидко обмінювати валюту без комісії за конвертацію.
- детальніше на сайті.
Як і де замовити картку?
Для оформлення Правильної картки залиште заявку на сайті. З вами зв'яжеться співробітник банку, з яким потрібно узгодити час та місце видачі.
Відділення Кредобанку працюють у будні дні з 9:00 до 18:00. З собою потрібно взяти паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), також можна використати для ідентифікації додаток Дія.