Кредобанк випустив Правильну картку

Рідко хто враховує витрати, які пов'язані з обслуговуванням банківської картки. А дарма: загальна сума, що включає щомісячну абонплату, а також комісії за перекази та зняття готівки в банкоматах, може бути значною.

Шукаємо в Україні оптимальну картку

На думку українських користувачів, банківська картка має бути:

зрозумілою у застосуванні та безкоштовною в обслуговуванні;

безпечною – обов'язково з чіпом;

обов'язково з чіпом; функціональною – щоб за допомогою одного фінансового інструменту можна було виконувати якомога більше комерційних операцій.

Таким вимогам відповідає новий картковий продукт від Кредобанку – Правильна картка. Це дебетова картка, яку в Україні можна отримати з 14 років.

Основна інформація про Правильну картку

Зручна зарплатна картка: використовуйте Правильну картку для перерахування зарплати, пенсії, стипендії та будь-яких інших виплат. Розраховуйтеся Правильною карткою у будь-яких магазинах – як через термінали, так і методом безконтактної оплати або смартфоном через NFC. Використовуючи Правильну картку, можна знімати без комісії готівку до 100 000 грн щомісяця – в будь-якому банкоматі по всій Україні (50 000 грн), в касах Кредобанку (50 000 грн). Користувачі Правильної картки можуть виконувати різні фінансові операції, включаючи розрахунки, перекази, оплату комунальних послуг та вигідний обмін валют через онлайн-банкінг. Правильна картка ідеально підійде тим, хто працює, навчається в Польщі або часто відвідує цю країну – завдяки їй можна отримувати, перераховувати, обмінювати польські злоті, або знімати без комісії в усіх банкоматах PKO Bank Polski.

Про переваги Правильної картки детальніше

Прості умови. Отримання Правильної картки та її обслуговування завжди безкоштовне. Обов'язкової абонплати немає, вимог щодо кількості та обсягів операцій теж.

Отримання Правильної картки та її обслуговування завжди безкоштовне. Обов'язкової абонплати немає, вимог щодо кількості та обсягів операцій теж. Інноваційний дизайн. Правильна картка має вертикальний дизайн, що дає змогу швидко визначати, якою стороною вставляти картку в банкомат та прикладати до терміналу. Ще одна особливість – винесення конфіденційних даних на зворотний бік (так персональна інформація прихована від сторонніх очей).

Правильна картка має вертикальний дизайн, що дає змогу швидко визначати, якою стороною вставляти картку в банкомат та прикладати до терміналу. Ще одна особливість винесення конфіденційних даних на зворотний бік (так персональна інформація прихована від сторонніх очей). Вигідне поповнення та зняття. Зарахування будь-яких коштів на картку безкоштовне. Також без комісії зняття готівки в банкоматах будь-якого українського банку.

Зарахування будь-яких коштів на картку безкоштовне. Також без комісії зняття готівки в банкоматах будь-якого українського банку. Відразу 4 рахунки. За умовами пакету Правильна картка клієнту безкоштовно надається 4 рахунки – гривневий та три валютні (USD, EUR, PLN). Використовуючи їх, можна будь-коли проводити розрахунки у валюті, здійснювати покупки та обмінні операції без комісії за конвертацію, в онлайн-режимі.

За умовами пакету Правильна картка клієнту безкоштовно надається 4 рахунки гривневий та три валютні (USD, EUR, PLN). Використовуючи їх, можна будь-коли проводити розрахунки у валюті, здійснювати покупки та обмінні операції без комісії за конвертацію, в онлайн-режимі. Відразу 2 карти. Клієнт безкоштовно отримує на руки гривневу та одну валютну картку на вибір (у доларах, євро чи злотих). Картки з іншими валютами можна замовити окремо (вартість однієї додаткової картки – 100 грн).

Клієнт безкоштовно отримує на руки гривневу та одну валютну картку на вибір (у доларах, євро чи злотих). Картки з іншими валютами можна замовити окремо (вартість однієї додаткової картки 100 грн). Технологія NFC. З чіпованою Правильною карткою (система PayPass) можна здійснювати зручні безконтактні платежі.

З чіпованою Правильною карткою (система PayPass) можна здійснювати зручні безконтактні платежі. Ощадний рахунок. Гроші, що лежать на ощадному рахунку Правильної картки, працюють на свого господаря: Кредобанк щомісяця нараховує на залишок власних коштів відсотки із розрахунку 6% річних.

Гроші, що лежать на ощадному рахунку Правильної картки, працюють на свого господаря: Кредобанк щомісяця нараховує на залишок власних коштів відсотки із розрахунку 6% річних. Бонус в 1000 грн. Активним користувачам Правильної картки Кредобанк перераховує протягом першого пів року 1000 гривень на рахунок. Умови отримання бонусу прості: на рахунок щомісяця має надходити не менше 6 тис. грн та витрачатися не менше 3 тис. грн. Банк нараховує гроші у 2 етапи: 500 грн через перші три місяці + 500 грн ще через три місяці.

Активним користувачам Правильної картки Кредобанк перераховує протягом першого пів року 1000 гривень на рахунок. Умови отримання бонусу прості: на рахунок щомісяця має надходити не менше 6 тис. грн та витрачатися не менше 3 тис. грн. Банк нараховує гроші у 2 етапи: 500 грн через перші три місяці + 500 грн ще через три місяці. Кредитний ліміт. Уже після перших трьох місяців використання дебетової Правильної картки клієнт отримує персональну кредитну пропозицію. Варіанти позик: готівка, кредитна картка або кредитний ліміт до існуючої картки.

Кредобанк – польський банк в Україні

Щоб об'єктивно оцінити рівень сервісу та безпеки, потрібно розуміти, якому банку ви довіряєте свої кошти.

Кредобанк працює на українському ринку з 1990 року. У 2000-х роках фінансовою організацією, що була створена у Львові, зацікавилися європейські інвестори. Сьогодні KredoBank – один із найавторитетніших в Україні банків з іноземним капіталом. Він налічує понад 80 відділень по всій країні, тому проблем з отриманням та обслуговуванням платіжних карток немає.

Кредобанк входить до структури PKO Bank Polski SA – найбільшого за величиною активів банку у Польщі, фактично це польський банк в Україні. Завдяки цьому власники Правильної картки можуть:

використовувати валютну картку для безкоштовного зняття готівки (PLN) у банкоматах PKO на території Польщі;

отримувати злоті на картку (комісія за зарахування – 0 zl) та здійснювати безкоштовні швидкі транскордонні перекази з України до Польщі без комісії (за умови, що відправник є клієнтом PKO);

0 zl) та здійснювати безкоштовні швидкі транскордонні перекази з України до Польщі без комісії (за умови, що відправник є клієнтом PKO); знімати у касах Кредобанку готівку у злотих (комісія – до 1%);

до 1%); вигідно та швидко обмінювати валюту без комісії за конвертацію.

детальніше на сайті.

Як і де замовити картку?

Для оформлення Правильної картки залиште заявку на сайті. З вами зв'яжеться співробітник банку, з яким потрібно узгодити час та місце видачі.

Відділення Кредобанку працюють у будні дні з 9:00 до 18:00. З собою потрібно взяти паспорт та ідентифікаційний код (ІПН), також можна використати для ідентифікації додаток Дія.