Заборонені речовини передавали міжнародними автобусами або поштою

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію «Еспаньйол», під час якої викрили міжнародні канали постачання наркотиків в Україну та мережу їхнього збуту. За результати операції вилучено наркопродукції на 90 млн грн, підозру отримали 39 учасників наркосхеми, повідомили в Офісі генерального прокурора та Національній поліції.

За даними слідства, кокаїн і гашиш контрабандою завозили з Іспанії та Португалії, канабіс – зі США. Заборонені речовини приховували в побутовій техніці та передавали міжнародними автобусами або поштою. В Україні їх наркотики збували через телеграм-канали та мережу розповсюджувачів.

Спецоперацію провели у два етапи у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Одеській, Харківській, Черкаській, Чернігівській областях та в місті Києві. Правоохоронці перекрили канали контрабанди та міжрегіонального збуту, а також викрили інших учасників мережі, які займалися розповсюдженням кокаїну й канабісу.

За результатами 141 обшуку правоохоронці вилучили понад 67 кг наркотиків і психотропів, а також майно на суму понад 90 млн грн.

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Серед вилученого:

понад 67 кг наркотиків і психотропів, зокрема 3,5 кг кокаїну, канабіс, гашиш, кратом, α-PVP, амфетамін, кетамін, МДМА, псилоцибінові гриби та кондитерські вироби з вмістом тетрагідроканабінолу;

обладнання для вирощування нарковмісних рослин;

автомобілі, техніка, зброя та боєприпаси;

готівка на понад 3 млн грн в еквіваленті.

Слідчі повідомили про підозру 39 фігурантам, 37 із них затримали. Залежно від їхньої участі у протиправній діяльності, фігурантам оголосили підозру за ч. 1, 2, 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 305 ККУ – за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів та контрабанду. Санкція найтяжчої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. За результатами експертиз розв’язуватиметься питання про повідомлення про підозру іншим причетним.