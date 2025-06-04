Підозрюваній загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна

Правоохоронці оголосили підозру 49-річній закарпатці, яка вимагала гроші у поранених військових для встановлення їм групи інвалідності. Їй загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 4 червня, підозрювана вимагала гроші у військовослужбовців, що проходили реабілітацію у районній лікарні.

«За 5 тис. доларів вона обіцяла сприяти пораненим захисникам у прийнятті позитивного рішення експертною комісією щодо встановлення їм відповідної групи інвалідності. Надалі, цей висновок є підставою для подальшого списання з військового обліку. Жінку затримали під час отримання частини раніше обумовленої суми – 2,5 тис. доларів», – зазначили правоохоронці.

Закарпатці обиратимуть запобіжний захід. За одержання хабарів за вплив на прийняття рішення службовцями їй загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).