Денис Созенко виманив у пенсіонерок понад 165 тис. грн

Прокуратура передала до суду справу 37-річного втікача з Івано-Франківського суду Дениса Созенка, який виманював кошти у пенсіонерів. Чоловік утік із зали суду у грудні 2021 року, коли йому продовжували запобіжний захід. Через два тижні шахрая розшукали і затримали у Львові.

Як у четвер, 28 квітня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, 37-річний Денис Созенко, маючи не зняту судимість, у вересні 2021 року виманив гроші шести жінок в Івано-Франківську. Він телефонував до потерпілих, представлявся поліцейським, повідомляв про те, що родичі чи онуки жінок спричинили ДТП і вимагав кошти за «вирішення питання».

За даними слідства, ошукані – здебільшого жінки літнього віку. Денис Созенко виманював у пенсіонерок усі заощадження. «Зокрема, він виманив у 87-річної жінки 22 тис. грн, незважаючи на те, що вона повідомила, що самостійно не зможе спуститись сходами для передачі коштів. Загалом правопорушник привласнив понад 165 тис. грн потерпілих», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, 30 грудня 2021 року Денис Созенко він був доставлений до Івано-Франківського міського суду для продовження запобіжного заходу за підозрою у шахрайстві. Після ухвалення судом рішення про продовження тримання під вартою, він зник. Того ж дня поліцейські оголосили його у розшук, виставили на околицях Івано-Франківська блокпости та перевіряли автомобілі, що виїжджали та заїжджали у місто. Прокуратур проводила службове розслідування щодо працівників конвойної служби Нацполіції Івано-Франківщини через втечу Дениса Созенка із зали суду. Втікача розшукали та затримали 15 січня 2021 року, до того часу він переховувався у Львові.

37-річного Дениса Созенка обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах та у втечі з-під варти (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 1 5 ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 393 ККУ). Івано-Франківська прокуратура передала обвинувальний акт до суду.