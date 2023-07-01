Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив у Верховній Раді

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у суботу, 1 липня, під час виступу у Верховній Раді анонсував виділення Україні пакета допомоги на 55 млн євро, основні кошти будуть виділені через Світовий банк.

«Сьогодні моя країна, Іспанія, вирішила виділити додаткові 55 млн євро, в тому числі 51 млн євро через Світовий банк для фінансування малого та середнього бізнесу в Україні», – сказав Санчес, якого процитувала «Європейська правда».

Ще 4 млн євро, за його словами, буде виділено через програму розвитку ООН для створення в Україні шкіл з «зеленими» та стійкими енергосистемами. Він наголосив, що відбудова потребуватиме часу та інвестицій і Іспанія підтримує Україну у цьому процесі. Санчес зазначив, що в окремих сферах, як от залізниця, іспанські компанії мають ноу-хау, які стануть у нагоді.

«Іспанський уряд підтримає фінансування для адаптації та модернізації інфраструктури у вашій країні. Однак ми розуміємо, що відбудова і процвітання настануть, якщо тільки буде досягнуто умов тривалої безпеки», – заявив Санчес.

Крім того, на спільній прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським Санчес нагадав, що Іспанія незабаром доставить в Україні додатково 4 танки Leopard, бронетранспортери та портативний польовий шпиталь з хірургічним обладнанням.

Зауважимо, що Санчес приїхав до Києва в перший день головування Іспанії в ЄС, яке триватиме до 31 грудня.