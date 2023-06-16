Танки передають Україні після ремонту

Іспанія передасть Україні 20 бронемашин та чотири Leopard, які перебували у ремонті. Техніка надійде до Польщі вже 19 червня, а згодом потрапить в Україну, повідомила у четвер, 15 червня, міністерка оборони Іспанія Маргарита Роблес.

На засіданні контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» міністерка заявила, що Іспанія надасть ще 20 БТР та чотири танки Leopard 2А4. Спочатку техніка направиться до Польщі, а після 19 червня надійдуть до України.

«Україна захищає справедливу справу, і тому вона має нашу всіляку підтримку, не лише у надсиланні матеріалів, але й у підготовці українських бійців. Позиція Іспанії є чіткою та сильною, як і у всіх країн НАТО та ЄС. Наше зобов'язання є повним і абсолютним», – заявила Маргарита Роблес.

Крім того, міністерка анонсувала передачу військового шпиталю на 12 контейнерів. Він покриває потреби однієї бригади, зокрема хірургічні, стабілізаційні та лікувальні. Для роботи у таком шпиталі українці пройдуть навчання в Іспанії.