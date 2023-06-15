До пакету допомоги від Канади увійдуть 200 ракет для ППО

На черговій зустрічі «Рамштайн» низка країн-партнерів оголосила про передачу Україні нових пакетів військової допомоги. Зокрема виділити озброєння для України погодилися Канада та Італія, повідомив у четвер, 15 червня, міністр оборони США Ллойд Остін, передає «Європейська Правда».

Очільник Пентагону заявив, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України Канада та Італія погодили передачу нових пакетів допомоги для України. Вони передбачають озброєння на 500 млн доларів від Канади та допомогу від Італії, яка включає системи ППО.

«Канада зобов’язалася скерувати ще 500 мільйонів доларів для підтримки України, зокрема шляхом надання 200 критично важливих ракет для систем протиповітряної оборони для допомоги в захисті українського неба», – повідомив Ллойд Остін.

Цього ж дня США, Британія, Данія та Нідерланди передадуть Україні сотні ракет для ППО та системи, з якими їх можна буде застосувати. Системи ЗРК будуть покликані захистити критичну інфраструктуру України та підтримати контрнаступ України.