Макрон вважає, що такий план має перевагу, оскільки дозволить контролювати виконання перемир'я

Президент Франції Емануель Макрон готує спільний план з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо досягнення миру в Україні. Зокрема, сторони пропонують перемир'я для України на один місяць. Про це у неділю, 2 березня, написала французька газета Le Figaro.

«Еммануель Макрон не вірить в угоду про припинення вогню, укладену між американцями та росіянами, переконаний, що Владімір Путін перш за все намагатиметься принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації», – йдеться у матеріалі.

Тому франко-британський план щодо України як альтернативу пропонує «перемир’я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі» тривалістю один місяць. За словами Макрона, такий план має перевагу, оскільки дозволить контролювати виконання перемир'я.

«Треба розуміти, що фронт сьогодні – це еквівалент лінії Париж-Будапешт. У разі загального припинення вогню було б дуже складно перевірити, чи дотримується перемир'я по всій лінії фронту», – наголосив він.

Відтак припинення вогню має стати першим етапом, а наступним – розгортання військ на землі для забезпечення миру.

Раніше Стармер повідомляв, що до мирного плану, який розробляють Франція та Британія, можуть доєднатися ще «одна чи дві країни». Після підготовки його представлять США.