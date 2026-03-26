Володимир Зеленський надав кулементниці Нацгвардії звання Героя України

Володимир Зеленський надав звання Героя України кулеметниці Нацгвардії Олександрі Давиденко з позивним «Вирва». Про це у четвер, 26 березня, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, а також речник НГУ Руслан Музичук.

Старша солдатка Олександра Давиденко з Запоріжжя. Вона долучилася до українського у війська у 2020 році, до служби працювала у журналістиці: на телебаченні та радіо. Від початку повномасштабного вторгнення військовослужбовиця захищає Україну на Донеччині.

«Разом із підрозділом “Вирва” 42 дні тримала позиції в умовах тактичного оточення на Донеччині. Йдеться про одну з найскладніших ділянок фронту – район населеного пункту Спірне Бахмутського району. Попри постійний ризик для життя і здоров’я, вона неодноразово рятувала побратимів, демонструючи високий рівень професійної підготовки, витримку», – повідомив Руслан Музичук.

У МВС також додали, що у січні 2026 року, відбиваючи наступ, «Вирва» самотужки ліквідували чотирьох російських піхотинців, ще двох – поранила. Росіяни відступили, але атакували позиції українських бійців з артилерії та мінометів. Військова зазнала поранення, але все одно евакуювала з поля бою, який також отримав поранення.

Руслан Музичук повідомив, що Олександра Давиденко стала першою жінкою в історії Нацгвардії, якій надали звання Героя Україну. Орден Золота зірка військовослужбовиці вручив особисто Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що Володимир Зеленський надав звання Героя України бійцю 25-ї Січеславської ОПДБр 7 корпусу ДШВ Дмитрію «Ірландцю» Ященку. Десантник у Покровську протягом пʼяти днів без води та звʼязку відбивав російські штурми.