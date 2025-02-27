Президент присвоїв звання Героя України загиблому підполковнику з Луцька
Роман Самусік загинув 1 серпня 2024 року у Запорізькій області
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України спецпризначенцю підрозділу «Омега» Роману Самусіку. Лучанин загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Білогір’я Запорізької області.
« За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Самусіку Роману Васильовичу – підполковнику (посмертно)», – йдеться в указі президента від 26 лютого.
Лучанин Роман Самусік служив на посаді командира групи спеціального призначення. Військовослужбовець загинув 1 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області. Бійцю був 31 рік.
Попрощалися з військовослужбовцем 4 серпня 2024 року у Луцьку. Поховали Романа Самусіка на міському кладовищі у селі Гаразджа.