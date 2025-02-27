Лучанин Роман Самусік служив на посаді командира групи спеціального призначення

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України спецпризначенцю підрозділу «Омега» Роману Самусіку. Лучанин загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Білогір’я Запорізької області.

« За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Самусіку Роману Васильовичу – підполковнику (посмертно)», – йдеться в указі президента від 26 лютого.

Лучанин Роман Самусік служив на посаді командира групи спеціального призначення. Військовослужбовець загинув 1 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області. Бійцю був 31 рік.

Попрощалися з військовослужбовцем 4 серпня 2024 року у Луцьку. Поховали Романа Самусіка на міському кладовищі у селі Гаразджа.