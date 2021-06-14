Джозеф Байден прибуде за зустріч із президентом РФ, заручившись «повною підтримкою і солідарністю союзників по НАТО»

Президент США Джозеф Байден за зачиненими дверима в рамках саміту НАТО обговорить із союзниками по альянсу майбутню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявив радник Байдена по нацбезпеці Джейкоб Салліван, передає Deutsche Welle.

Зі слів радника, Байден прибуде в Женеву, де запланована зустріч обох президентів, заручившись «повною підтримкою і солідарністю союзників».

Салліван додав, що під час саміту НАТО в Байдена буде можливість обговорити відносини з Росієї та Китаєм. Крім того, Росія та її загрози в сфері кібербезпеки стануть предметом розмови президента США із лідерами балтійських країн.

Саміт НАТО пройде в Брюсселі в понеділок, 14 червня. Очікується, що на ньому приймуть рішення про розробку нової стратегічної концепції альянсу. В Брюсселі, окрім зустрічі із союзниками по НАТО, наступного дня Байден візьме участь в саміті США-ЄС. Вже після того він прибуде до Женеви на переговори із президентом Росії Володимиром Путіним.

Що відомо про зустріч Джозефа Байдена і Володимиром Путіним

Переговори президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна відбудуться 16 червня в Женеві. Зокрема, на саміті планують обговорити стратегічну ядерну стабільність та погіршення відносин між Кремлем та Заходом.

Білий дім наголошував, що під час зустрічі Байден також підніме питання російської агресії проти України, кібератаки на США з боку Москви, отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального тощо.