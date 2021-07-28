Тихановська та Байден обговорили підтримку білоруського народу з боку Сполучених Штатів Америки

Президент США Джозеф Байден зустрівся із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською в Білому домі у Вашингтоні. Про це вони повідомили на своїх сторінках в соцмережах в середу, 28 липня.

Зокрема Байден написав у Twitter, що «для нього було честю зустрітися із Світланою Тихановською в Білому домі сьогодні вранці», а також додав, що США підтримують білоруський народ в прагненні до демократії і загальних прав людини.

Водночас Тихановська заявила, що закликала США допомогти «зробити Білорусь успішним прикладом ненасильницького переходу до демократії». Вона вважає, що вирішенням кризи можуть стати лише нові вільні вибори під міжнародним контролем, а також звільнення усіх політв’язнів.

«Криза в Білорусі повина бути включений в міжнародний порядок денний, в ООН та ОБСЄ, а всі винні мають бути притягнуті до відповідальності в міжнародних судах», – написала вона в Telegram.

Нагадаємо, що раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка виїхала з країни, заявила, що мала неофіційну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Литви 6–7 липня, де вона зараз проживає.

Тихановська зазначила, що Україна приймає у себе десятки тисяч білорусів, які тікають з країни, і допомагає їм з працевлаштуванням.