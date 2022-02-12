Гурбангули Бердимухамедов очолює Туркменістан понад 15 років

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов під час засідання Народної ради Туркменістану у п’ятницю, 11 лютого, заявив про намір «поступитися посадою молодому керівнику», лишивши за собою посаду очільника верхньої палати парламенту.

Почесні старійшини країни, які брали участь в засіданні Народної ради, підтримали рішення Бердимухамедова.

Як інформує «Радіо Свобода», оглядачі кажуть, що у такий спосіб він хоче відкрити шлях до передачі влади своєму синові Сердару Бердимухамедову, якому торік виповнилося 40 років.

За словами Бердимухамедова, «два роки тому він досяг віку Пророка», тому вирішив «відкрити дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни молодим керівникам, вихованим у духовному середовищі та відповідно до високих вимог сучасності», а сам продовжить свою роботу на посаді голови верхньої палати парламенту.

Як пише російський «Интерфакс» із посиланням на голову ЦВК Туркменістану Гулмурада Мурадова, Бердимухамедов вже доручив ЦВК країни почати підготовку до позачергових виборів президента.

Щодо дати проведення виборів, то голова ЦВК Туркменістану сказав, що «це поки що невідомо». «Робота тільки-но почалась», – зазначив він.

Минулого року Туркменістані вперше перейшов на двопалатну систему парламенту. Аналітики пов'язують це із передачею влади від Гурбангули Бердимухамедов до його єдиного сина – Сердара. Зараз той є віце-прем'єром Туркменістану, раніше Сердар Бердимухамедов працював заступником МЗС країни, а також був міністром промисловості та будівництва, зазначає Deutsche Welle.

Нагадаємо, що Туркменістан – країна у Центральній Азії, що має четверті у світі записи природного газу. Держава займає останні місця у рейтингах свободи слова та преси. Наприклад, у 2021 році Туркменістан посів 178 місце зі 180 країн рейтингу свободи слова за версією організації «Репортери без кордонів».

15 років тому в Туркменістані відбулися президентські вибори, на яких, як стверджувала влада, нинішній президент Гурбангули Бердимухамедов набрав майже 90% голосів.

У 2012 році Бердимухамедов переобрався на другий термін, отримавши понад 97% голосів виборців.

Бердимухамедов прийшов на зміну Сапармурату Ніязову. За його правління рівень демократії в Туркменистані залишився приблизно на рівні Північної Кореї. У країні повністю відсутні незалежні медіа, немає непідконтрольних владі політичних партій, контролюється інтернет та значну владу мають спецслужби.