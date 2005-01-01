Придбали товар для ремонту – отримайте ще й iPhone X у «Лео Кераміці»

У затриманих за підозрою у подвійному вбивстві у Бориславі знайшли викрадені телефони

Мережа магазинів «Лео Кераміка» влаштувала для своїх покупців грандіозний розіграш. Кожен, хто від 1 листопада і до 17 грудня придбав у них будь-який товар на суму від 7 тисяч гривень, міг стати учасником акції. А розігрувала «Лео Кераміка» 10 iPhone X.

«Тому що на сьогоднішній день це – найактуальніший, наймолодіжніший, найстильніший подарунок. І ми хочемо бути також в такому стилі», – сказав керівник мережі «Лео Кераміка» в Україні Юрій Мисик.

Розіграш провели в онлайн ефірі, що транслювався на youtube каналі «Лео Кераміки». До переможців відразу додзвонювалися.

Участь в акції взяли понад 1 200 покупців мережі по всій Україні.

«Всі вважають, що це якийсь обман, що це виграють свої, підставлені люди. Ми, звичайно, цього не робимо, чесно проводимо свої акції. Кожна людина, яка виграла сьогодні iPhone, для нас це людина не знайома, для нас це найулюбленіший клієнт», – розповів керівник мережі «Лео Кераміка» в Україні Юрій Мисик.

Мережа «Лео Кераміка» вже готує наступні розіграші. Нагадаємо, що в її магазинах можна віднайти унікальні варіанти оформлення ванної кімнати, придбати сучасні колекції керамічних плиток, інноваційну сантехніку, вишукані люстри та гардини.