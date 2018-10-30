Прихильнику Трампа, який поштою розсилав бомби загрожує до 48 років в'язниці

Загалом Сайоку висунули звинувачення за 5 статтями.

СвітЮрій Братюк, сьогодні, 07:591710

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У понеділок, 28 жовтня, американський звинуватив Цезаря Сайока, в розсилці посилок з вибуховими пристроями. Про це повідомляють журналісти CNN.

Сайоку висунули звинувачення за 5 статтями, у тому числі за перевезення вибухонебезпечних речовин, незаконну відправку вибухонебезпечних речовин поштою, погрози, напад на федеральних службовців. За цими звинуваченнями підозрюваному загрожує до 48 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 27 жовтня у США за підозрою в розсиланні політикам вибухових пристроїв поштою заарештували чоловіка на ім’я Цезар Сайок, який виявився прихильником американського президента Дональда Трампа та, найімовірніше, діяв з політичних мотивів.

У ФБР повідомили, що Цезар Сайок надіслав поштоющонайменше 13 пакунків із саморобними вибуховими пристроями, які «не були муляжами». Зазначимо, що вибухівку було надіслано, зокрема, актору Роберту Де Ніро подружжю Клінтон і Бараку Обамі, мільярдерові Джорджу Соросу, сенаторці від Демократичної партії США Максін Уотерс та іншим. Йому висунули обвинувачення у п'яти федеральних злочинах, серед яких розсилання вибухових речовин поштою та погрози колишнім президентам США. Сайоку загрожують 58 років ув'язнення.

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