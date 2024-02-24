Чоловік побив пенсіонерку, яка продала його цивільній дружині неякісний алкоголь

Перемишлянський районний суд Львівської області виніс вирок військовослужбовцю Державної прикордонної служби Анатолію І. за побиття 88-річної пенсіонерки, яка продала його цивільній дружині неякісний алкоголь. Прикордоннику присудили умовний термін покарання.

За матеріалами справи, інцидент трапився у липні минулого року. Цивільна дружина Анатолія І. купила алкоголь у 88-річної пенсіонерки та отруїлася, тому прикордонник пішов до продавчині сваритися. Він постукав до неї у квартиру, а коли та відчинила двері, побив її руками та дошкою по голові та обличчю. За висновками експерта, нападник завдав постраждалій тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, забої голови та крововиливи.

У суді Анатолій І. свою вину визнав та розкаявся. Повідомив, що компенсував постраждалій матеріальну шкоду у розмірі 34,5 тис. грн.

Суддя Олександра Гуняк визнала Анатолія І. винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст.121 ККУ). Вироком суду йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, водночас звільнили від відбування покарання, встановивши іспитовий термін три роки. Також він має компенсувати постраждалій 250 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.