Втікачів затримали на околиці Ужгорода

Прикордонники затримали чотирьох військовозобов'язаних чоловіків, які планували втекти до Словаччини. Порушників вистежили з допомогою дрона. Вони перебували всього за 300 метрів від кордону. У пресслужбі ДПСУ у неділю, 10 листопада, розповіли, що чоловіки приблизно тиждень планували втечу.

«Затримання відбулося на околиці Ужгорода, за 300 метрів від державного кордону. Один із затриманих не мав при собі документів. Усі четверо виявилися мешканцями Донеччини. Під час допиту вони зізналися, що готувалися до нелегального "походу" близько тижня, обравши, як їм здавалося, найлегший маршрут», – повідомили прикордонники.

Щодо затриманих склали адмінпротокол за статтею про спробу незаконного перетину кордону (ч. 2 ст. 204-1 КУпАП). Санкція статті передбачає штраф.